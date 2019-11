Pedone investito davanti alla clinica Villa Immacolata: muore anziano. Strada al buio da settimane

Ultimo aggiornamento: 22:43

Un anziano di 86 anni, I.Z, è morto per un investimento accaduto poco prima delle 21 sulla strada Sammartinese, alle porte di Viterbo. L'anziano era appena uscito dalla clinica Villa Immacolata, centro di fisioterapico di recupero, e stava raggiungendo la sua auto. E' stato investito da una autovettura che procedeva verso il capoluogo.L'impatto è stato devastante e per l'anziano non c'è stato nulla da fare: è molto sul colpo dopo essere stato sbalzato a qualche metro di distanza. Il conducente dell'auto investitrice - una Bmw - un 34enne di Viterbo, si è fermato immediatamente. Ssuccessivamente è stato trasferito al pronto soccorso sotto shock.Sul posto carabinieri, polizia locale e le volanti della polizia. La zona, molto frequentata sia di giorno che nelle ore serali, è da settimane al buio per il malfunzionamento dell'illuminazione stradale. E' stata, quella d ell'86enne, una morte annunciata.