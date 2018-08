Nel Viterbese è strage di pecore. La Coldiretti: «Questi sono lupi»

di Renato Vigna

I lupi sono arrivati alle porte di Viterbo. Ne sanno qualcosa i fratelli Manca, titolari dell'omonima azienda agricola, le cui greggi sono state attaccate mentre pascolavano in un'area tra Grotte Santo Stefano e Bagnaia. Ma nelle ultime settimane le aggressioni si sono susseguite anche a Grotte di Castro, Farnese e ora, novità, anche nella Teverina. Un gregge è stato decimato nei giorni scorsi.



«Al novanta per cento - rivela Mauro Pacifici, presidente di Coldiretti si tratta di lupi, ma la conferma si avrà dopo che gli esperti della Asl avranno ultimato le verifiche». Il rischio per l'uomo? «Non possiamo escluderlo. Finora non ci sono stati casi, ma si tratta sempre di animali selvatici che, se si sentono minacciati, possono avere reazioni imprevedibili», sottolinea.



L'allarme tra gli allevatori è sempre più alto. «Abbiamo organizzato un incontro con degli esperti ad Acquapendente perché racconta la situazione è preoccupante. L'allevatore attaccato subisce il danno diretto dei capi uccisi e di quelli feriti che spesso muoiono per infezioni e complicazioni, se ad essere attaccate sono pecore incinte perdono anche gli agnelli e il latte. Inoltre, ci sono le spese per lo smaltimento delle carcasse pari a decine di euro per capo».



Le soluzioni? «Abbiamo pensato alle recinzioni elettriche, ma il pascolo allo stato brado tipico dell'allevamento nel Viterbese rende questa strada complicata. Altre alternative continua Pacifici sarebbero l'illuminazione dell'area per il ricovero notturno, ma ormai colpiscono anche di giorno, come nel caso dei fratelli Manca. Si potrebbero usare cani addestrati ad hoc sin da piccoli, ma potrebbero rappresentare un pericolo per chi va in bici o passeggia».



Insomma, non è affatto semplice intervenire anche perché «manca un censimento. Servirebbero fototrappole e sistemi di avvistamento. Per questo, stiamo cercando conclude di sollecitare la Regione, mentre cercheremo di coinvolgere l'Università per trovare una soluzione che salvaguardi i lupi ma anche gli allevatori».

