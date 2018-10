Pd verso il congresso regionale: a Viterbo città avanti Mancini, al voto solo il 65%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd verso il congresso regionale: a Viterbo città si è imposto Claudio Mancini. In molti Comuni della Tuscia oggi i tesserati dei vari circoli sono stati chiamati al voto. Tre in corsa per la segreteria regionale del partito: oltre al deputato, anche il senatore Bruno Astorre e il vicepresidente del II municipio di Roma, Andrea Alemanni.Questi i numeri del capoluogo: dopo il turbolento tesseramento dei giorni scorsi sono risultati 452 gli aventi diritto, ma alle urne sono andati solo 294, ovvero il 65 per cento. Mancini ha ottenuto 183 preferenze, Astorre 107, Alemanni 3. Una sola scheda è stata contestata.Solo alcuni dei circoli questa settimana avevano già provveduto a votare. A livello locale Mancini è sostenuto dalla componente fioroniana, Astorre dall'area che fa riferimento al consigliere regionale Enrico Panunzi, vicino al presidente Nicola Zingaretti. Ora i tre si sfideranno alle prossime primarie: da qui uscirà il successore del segretarioregionale Fabio Melilli.