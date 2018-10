Pd viterbese, il commissario Rossi cerca la cura «Congresso? A maggio»

L'onorevole Andrea Rossi(foto con Martina), nel luglio scorso, è stato nominato commissario straordinario del Pd viterbese.

Come sta procedendo il suo compito?«Ho iniziato l'attività da settembre, incontrando i segretari dei circoli e i sindaci eletti nelle nostre liste. Il mio primo obiettivo è stato orientato al carotaggio, vale a dire una fase di analisi della situazione e dei problemi esistenti, per capire come agire e quali azioni mettere in campo. Per questo ho già inviato una relazione al segretario nazionale Maurizio Martina e a quello organizzativo Gianni Del Moro, spiegando le iniziative da attivare».Che stato di salute ha trovato?«Sarei ipocrita a non dire che le condizioni sono di difficoltà, peraltro simili a tante altre realtà del Paese. In sintesi, le principali cause: i negativi effetti della pesante sconfitta elettorale del 4 marzo, nonché la mancata elezione di una rappresentanza parlamentare che potesse essere punto di riferimento, non solo per il partito, ma anche per la societànel suo insieme».Come pensa di ricucire le divisioni interne che si sono create, da oltre un anno, tali da determinare due partiti incomunicabili?«Fermo restando la necessità di mantenere la dialettica interna, è altrettanto indispensabile evitare forzature tra le varie aree politiche, riconoscendosi a vicenda, e condividere l'impegno di dare risposte alle esigenze dei cittadini e tornare a essere forza di governo nel Viterbese».Lei ha nominato un comitato per la campagna del tesseramento.«L'ufficio adesioni è composto da cinque persone e concluderà la sua attività ai primi di gennaio. La campagna rappresenta un appuntamento importante. Ho dato mandato al comitato di promuovere, in tutti i weekend di ottobre, iniziative per incontrare vecchi e nuovi iscritti».Quando sarà convocato il congresso provinciale per l'elezione del nuovo gruppo dirigente?«L'appuntamento slitterà a dopo le Europee e Amministrative del 2019. Ora l'attività politica e di riorganizzazione è rivolta al congresso, ovvero alla convention Pd del Lazio del 25 novembre che eleggerà il segretario regionale. Le primarie aperte di circolo sono in programma tra il 19 e il 28 ottobre, mentre i congressi dovranno essere convocati entro il 31 ottobre».