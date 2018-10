Pd, la nuova guerra è sulle tessere: quota 145 iscritti, ma c'è il trucco

Dopo le sospensioni, tocca alle tessere. Nel Pd ecco l'ennesimo scontro e la nuova conta interna fine a se stessa. Con un escamotage cervellotico per bypassare il monito del commissario Andrea Rossi.

Il tesseramento si è aperto mercoledì, proprio in concomitanza con la sospensione di buona parte dell'ala panunziana. Il commissario Rossi aveva dettato una regola: «Ai fini congressuali - ha scritto - per la gestione dei rinnovi 2017 e nuovi iscritti 2018 dovete tenere conto solo ed esclusivamente dell'anagrafe 2017. A fronte di richieste ulteriori al 15 per cento (soglia da intendersi su dato 2017) di tagliandi bianchi già assegnati da parte dei circoli, questo ufficio adesione dovrà verificare insieme al sottoscritto le motivazioni e le esigenze reali di tali richieste».

Insomma, per il 2018 massimo se si supera una trentina di nuovi iscritti bisogna spiegare perché. Invece mercoledì a un certo punto il tesseramento è stato chiuso, interpretando la nota del commissario come se non si potessero tesserare nuovi iscritti oltre la soglia del 15 per cento sul 2017. Il giorno seguente così Rossi ha bloccato tutto, ma si è saputo solo all'apertura della sede. Così quelli arrivati si sono alterati non poco e c'è mancato poco che si arrivasse alle mani.

Ieri sera nuona nota di Rossi: «Basta liti o chiudo il tesseramento. A fronte di un incremento di tessere che potrei definire anomalo, in base ai dati del 2017, si riserva la possibilità di non certificare il tesseramento, inoltrando di conseguenza la documentazione riferita al 2018 alla commissione di garanzia nazionale, per adempiere alle opportune verifiche e decisioni». Traduzione: tesserate tutti ma occhio ai numeri se no finisce male.

Ecco l’escamotage? Gli iscritti 2017 possono rinnovare la tessera direttamente al congresso, così tra recuperi 2016 e nuovi a ieri si è arrivati a 145. Oggi ultimo giorno utile, ma la soglia 260 più 15 per cento è lontana. Rossi ne sarà felice.

