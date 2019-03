Pd, dopo le primarie scontro sul congresso per rinnovare la federazione di Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partito democratico: concluso il lungo percorso delle primarie che ha issato sulla poltrona di segretario nazionale Nicola Zingaretti, dietro l'angolo si annuncia un altro appuntamento decisivo per la vita del Pd viterbese: il congresso provinciale. A causa delle sconfitte elettorali sofferte lo scorso anno (regionali e politiche) la federazione di via Polidori è rimasta acefala.Dopo le dimissioni del segretario Andrea Egidi, seguito dalla presidente Luisa Ciambella, i vertici nazionali catapultarono qui un commissario, il deputato Andrea Rossi, e il sub-commissario Massimo Baldi, consigliere regionale della Toscana. Il duo non si sa quando lascerà l'incarico, né quando saranno indette le assise per eleggere gli organismi dirigenti che, alla luce della netta affermazione di Zingaretti (68,7%), potrebbero comportare l'ennesima scontro tra le due anime: quella guidata dal consigliere regionale Enrico Panunzi, alfiere di Zingaretti; e quella dell'ex deputato Giuseppe Fioroni, che ha fatto il tifo per Maurizio Martina, patendo così l'ennesima sconfitta da un anno a questa parte.In via Polidori ipotizzano che il congresso si svolgerà dopo le elezioni europee. Motivo? Lo impongono le procedure statutarie: da qui alla fine di marzo, il neo segretario si dovrà insediare, quindi si nominerà la direzione e la segreteria; con annessi e connessi si arriva alla metà di aprile e sarà complicato dare il benservito ai commissari proprio a ridosso dell'appuntamento con le urne. Il congresso si celebri prima o dopo le europee, una cosa è certa: il suo esito è un'incognita. Al voto, infatti, saranno chiamati gli iscritti raccolti al 31 dicembre scorso: se Panunzi fece il pieno in provincia, Fioroni ottenne la maggioranza dei tesserati nel capoluogo.Resta da vedere l'effetto di traino che avrà il risultato delle primarie, che - in negativo - potrebbe gravare soprattutto sul miniesercito dell'ex deputato: quanti soldati saranno disposti a sostenerlo, malgrado la teoria di sconfitte, ovvero correre in fretta e furia in soccorso sul carro del vincente Panunzi?