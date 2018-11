Pavani assolto per l'accusa di evasione. Ora il processo per l'omicidio nel centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evase dai domiciliari dopo l'ennesima lite col padre e la sorella: assolto Stefano Pavani. Il 31enne viterbese, in carcere da maggio per l'omicidio in centro di Daniele Barchi, ha chiuso il primo conto con la giustizia. Il fatto risale al 2014: Pavani stava scontando la pena per aver picchiato un uomo facendogli perdere la vista: allora la perizia psichiatrica lo fotografò come soggetto affetto da gravi problemi psichiatrici, quindi incompatibile col carcere. «Eravamo andati diverse volte nella casa dove era ai domiciliari ha raccontato un carabiniere in aula e c'erano spesso liti familiari. Un giorno ci chiamò la sorella per dirci che se n'era andato. Lo cercammo ovunque senza trovarlo».Ma la sera alle 20 i carabinieri tornano in casa, di nuovo chiamati lì per una lite, e lo trovano. «Era esasperato ha spiegato l'avvocato Luca Paoletti non era evaso. Probabilmente si era solamente nascosto». Per un processo che finisce uno ne sta per iniziare. I due periti, Mariarosaria Aromatario per l'autopsia e Cristiana Morera per l'esame psichiatrico, hanno depositato le loro perizie sul caso dell'omicidio Barchi: a giorni è atteso l'avviso di chiusura delle indagini della Procura. Bocca cucita sulle parole delle due esperte, che potrebbero, con le loro relazioni, dare una svolta al caso.Il 23 maggio scorso la polizia scoprì in un piccolo appartamento di via Fontanella del Suffragio il corpo senza vita di Daniele Barchi, 42enne di Gaeta e residente a Viterbo da qualche anno. Il giorno dopo fu fermato Stefano Pavani: su di lui la pesante accusa di omicidio volontario. Barchi fu trovato completamente martoriato, volto tumefatto e lividi ovunque. A portare la polizia sulle tracce del 31enne fu la sua fidanzata. Azzurra Cerretani, difesa dall'avvocato Fausto Barili, raccontò che il compagno giorni prima aveva ucciso un uomo a calci e pugni. Pavani finì in carcere. La donna, persona informata dei fatti, fu indagata a piede libero per omicidio volontario.