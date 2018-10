Pattinaggio, festa a sorpresa dello Star Roller club per la campionessa del mondo Ludovica Delfino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conegliano, Italia, 19 marzo: campionessa italiana. Lleida, Spagna, 19 aprile: campionessa europea. Mouilleron le Captif, 6 e 13 ottobre: campionessa del mondo, due volte nel giro di otto giorni. Pianoscarano, Viterbo, oggi: il pattinaggio artistico a rotelle ha il nome di Ludovica Delfino. Al suo ritorno dalle vittorie in Francia dirigenti, allenatrici, compagni di squadra e familiari hanno organizzato per lei una festa a sorpresa alla pista di allenamento al Cus. Tra la commozione dello staff, l’emozione dei genitori, l’affetto delle compagne di sempre e l’ammirazione delle nuove leve, Ludovica ha fatto il suo ingresso in pista commossa e sorpresa da una simile e calorosa accoglienza.«Un piccolo gesto con il quale la Star Roller Club - dicono dalla società - ha voluto ringraziare e omaggiare il suo capitano a conclusione di una stagione esaltante che l’ha vista ottenere successi in campo nazionale ed internazionale nelle specialità Solo Dance, Quartetti e Piccoli gruppi».Giovedì sera, entrando in pista, ha trovato tutta la squadra ad accoglierla con cartelloni, striscioni, coriandoli ed una grande torta che la ritraeva con le due medaglie d’oro conquistate ai recenti campionati del mondo Gruppi spettacolo. Con l’oro conquistato nella categoria piccoli gruppi con il “Roma Roller Team” e quello nella categoria quartetti con i “Neovis”, Ludovica ha portato, per la prima volta nella storia di questo sport, il pattinaggio viterbese e la sua società, la Star Roller Club, sul tetto del mondo.«Oltre ai due ori mondiali continuano - l’atleta di Pianoscarano quest’anno ha ottenuto un sesto posto ai campionati italiani e una medaglia di bronzo, la scorsa settimana, al XXVI Open Internazionale di Hettnge-Grande nella specialità Solo Dance, un titolo italiano e un titolo europeo nella specialità quartetti con i “Neovis”, un secondo posto ai campionati italiani e un terzo ai campionati europei nelle specialità piccoli gruppi con il Roma Roller Team».E ora? Una settimana di meritato riposo e poi di nuovo in pista verso nuovi obiettivi.