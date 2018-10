Pattinaggio artistico, Ludovica Delfino è campionessa del mondo. E sabato prepara il bis

Ultimo aggiornamento: 21:31

Una viterbese sul tetto del mondo. Ludovica Delfino ha vinto all’Artistic skating world championship, ovvero il campionato del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, in corso fino al 13 ottobre in Francia, al Véndespace di Mouilleron le Captif.L’orgoglio “piascaranese” continua, dopo i titoli italiano ed europeo dei mesi scorsi. L’atleta della società viterbese Asd Star Roller club ha gareggiato stasera insieme al Roma Roller club nella categoria piccoli gruppi. Sono entrati per ultimi e hanno messo in fila tutte le altre 14 squadre avversarie. Con lei c’erano Alessandro Spigai, Daniele Tessaro, Federico Tassini, Giulia Porciani, Giorgia Guidi, Galassia Brunetti, Giorgia Di Mario, Francesca Ciani Passeri, Camilla Buroni, Giordana Brenna ed Eleonora Ciocca: con Delfino, sono tutti loro i campioni del mondo.Tema della loro performance, Leonardo da Vinci. Un’esibizione spettacolare che ha messo in gioco anche alcune opere, prima fra tutte la Gioconda. «È un successo cercato da tanto tempo – dice Elena Tosini, responsabile dello Star Roller club - Ludovica è parte di noi da sempre. Lavora duramente ogni giorno, affrontando grande sacrifici anche economici pur di assecondare il suo grande amore per questo sport. Vorrei ringraziare Alessandro Spigai, Daniele Tessaro, Federica Marin e tutto il Roma Roller Team per aver creduto in lei e aver permesso ad una piccola nuova società come la nostra di vivere questo immenso momento. Per noi è il primo titolo iridato mondiale e speriamo che questo sia solo l’inizio».E infatti l’avventura non si chiude qui. Nei piccoli gruppi agli europei non erano arrivati primi, ma si erano invece imposti nella categoria quartetti, con i Nèovis: Ludovica Delfino, Francesca Carella, Alessandro Spigai e Daniele Tessaro. Ci proveranno sabato prossimo. E magari ci scapperà il bis.«Come responsabile del l’Asd Star Roller club – conclude Tosini - vorrei ringraziare Ludovica non solo per questo grande titolo ma soprattutto per essere un esempio per tutti quei ragazzi e ragazze che fanno parte della nostra grande famiglia».