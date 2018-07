Patenti e libretti di circolazione ritirati, il bilancio dei controlli della Polizia stradale nel Viterbese

Controlli alla circolazione e alla sicurezza stradale, impegnati gli agenti della Polizia stradale viterbese. Il bilancio del mese di giugno, rispetto alle attività di pattugliamento e monitoraggio dei flussi veicolari (trasporto merci e passeggeri) ha rigardato le principali direttrici provinciali: la Sr2 Cassia e Cassis bis, la Ss1 Aurelia” e 1bis, la trasversale Ss675 “Umbro-Laziale”, la Sr3 Flaminia e la Sr312 Castrense (oltre alla competenza dell’A1 e dell’A12 Tirrenica).



Nell’ambito dei dispositivi previsti nel piano regionale di prevenzione e repressione delle infrazioni, dalle verifiche da parte degli equipaggi della Polstrada sono state ritirate 11 patenti di guida e 9 carte di circolazione; per un totale di 502 punti-patente decurtati; 363 i soccorsi prestati; 502 le infrazioni al codice della strada rilevate, molte delle quali per eccesso di velocità e per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.



Tutti gli automobilisti fermati sono stati controllati tramite precursore e 2 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria, di cui una per guida in stato di ebbrezza e un’altra per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. A tali verifiche, si sono affiancati 17 interventi per la rilevazione di incidenti stradali, di cui 10 con lesioni e 7 con soli danni alle cose.

Gioved├Č 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25



