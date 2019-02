Pastori in rivolta anche a Viterbo: in piazza al Riello sabato prossimo

La protesta dei pastori arriva anche a Viterbo. Sabato prossimo, 16 febbraio, i pastori della provincia saranno al Riello, armati di contenitori del latte da sversare, in segno di protesta contro il forte ribasso del prezzo riconosciuto agli allevatori. L'appuntamento è per le ore 10, nel piazzale a fianco del terminal Cotral: prevista la presenza di oltre 200 pastori in rappresentanza di un settore cardine dell'agricoltura viterbese. Un settore arrivato allo stremo.



"Al solo scopo dimostrativo - dicono gli organizzatori - verrà sversato nell'apposita griglia di smaltimento delle acque, un quantitavito di latte per dare risalto alla nostra protesta. Non è nostra intenzione - assicurano - creare pericolo al traffico veicolare e alle persone". Quindi dopo la Sardegna, Radicofani, Grosseto e Montalto, la protesta degli allevatori tocca anche la Città dei Papi.