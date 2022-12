Passaggio di consegne in Tribunale, si insedia il presidente Oddi

Passaggio di consegne in Tribunale. Questa mattina nell'aula di Corte d'Assise si è insediato il nuovo presidente Francesco Oddi. Ad assistere alla cerimonia togati, avvocati, amministrativi e le più alte cariche civili e militari del capoluogo. «Il territorio aveva bisogno - ha afferma il presidente Eugenio Turco, di cui Oddi da oggi prende il posto - Affidare a lui questo tribunale mi rende sereno, è in buone mani». Presente anche l'ex presidente Maria Rosaria Covelli e il procuratore capo Paolo Auriemma che ha sottolineato come il dialogo sia la costante nei rapporti tra tutte le parti. «Abbiamo lavorato, e continueremo a farlo, perché questo luogo rappresenti per la comunità un luogo che difende i diritti di tutti». Il buon lavoro al nuovo presidente del Tribunale di Viterbo è arrivato anche dalla sindaca Chiara Frontini, presente durante la cerimonia. «Gli uffici giudiziari hanno un ruolo strategico e di grande importanza: il tribunale è certamente il luogo dove i diritti vengono fatti rispettare, ma tutte le istituzioni sono il luogo dove vengono nutriti e stimolati i doveri di cittadinanza. Oggi il neo presidente ha detto: "Il potere viene esercitato per rendere un servizio alla collettività": un presupposto davvero molto promettente per un lavoro verso una visione comune della collettività».