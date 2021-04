3 Aprile 2021

Una Pasqua in zona rossa.

Da questa mattina tornano le restrizioni anticovid. Niente uscite immotivate e soprattutto niente festeggiamenti pasquali in gruppo. Gli assembramenti sono sempre vietati e tutte le forze dell’ordine saranno per le strade a controllare che tutto sia nel rispetto delle regole.

«Auguriamo a tutti una Buona Pasqua - afferma il comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo Andrea Antonazzo -, che per noi non sarà spensierata, tra la responsabilità che ci viene affidata, insieme ai colleghi di polizia, guardia di finanza, con le polizie locali e a braccetto con l'Asl di Viterbo, di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio, che ci vede impegnati su tutta la Provincia come da indicazioni del prefetto Giovanni Bruno, e la consapevolezza dei pesanti sacrifici che le restrizioni in atto comportano».

Come indicato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese non ci saranno sconti. I carabinieri della provincia metteranno tutti gli uomini al servizio. E ci saranno controlli su tutte le direttrici e nei comuni.

«Saremo quindi presenti sulla viabilità provinciale - afferma ancora il comandante Antonazzo - lungo la costa e nei luoghi delle tradizionali gite fuori porta. Vorremmo poter dire nelle prossime settimane che nel fine settimana di Pasqua non abbiamo posto le basi per un ulteriore peggioramento della situazione. Per questo chiediamo che ciascuno faccia il suo e ognuno rispetti consapevolmente le misure in vigore».

Le strette previsti riguarderanno non solo la zona di Montalto di Castro e Tarquinia, ma anche quella delle zone lacuali.

E non solo per il giorno di Pasqua. Sorvegliato speciale è infatti il giorno di Pasquetta. Il lunedì delle scampagnate e dei pic- nic anche per quest’anno salterà.

Sono infatti bandite qualsiasi tipo di aggregazioni, comprese le gite anche di pochissimi chilometri.

Sarà quindi l’ennesimo lungo weekend “chiusi in casa”.

E se l’avvertimento non basta i numeri del Viminale sono chiari dall’11 marzo del 2020, le forze di polizia, insieme ai militari di strade sicure e alle polizie locali, hanno effettuato quasi 40 milioni di controlli alle persone, di cui 633mila sanzionate. In merito alla sentenza che di recente ha stabilito che mentire nell’autocertificazione non è reato, Lamorgese risponde: «Non commento le decisioni della magistratura, ricordo a me stessa che stiamo sempre parlando di false dichiarazioni rese davanti a un pubblico ufficiale».