Pasqua all’insegna dei rincari, pranzo fuori e una notte in hotel costeranno tra il 12 e il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno. Una nuova mini fiammata dopo che, nei mesi scorsi, una classifica dell’Unione nazionale consumatori piazzava Viterbo al decimo posto tra le città in cui i rincari del settore dell’accoglienza erano stati maggiori.

Analizzando i prezzi di alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù e ristoranti, era emerso infatti come in un anno i prezzi nel capoluogo fossero saliti del 19,3%, sette punti oltre la media nazionale ferma al 12. A spingere i prezzi l’aumento delle materie prime: un ristorante, infatti, spende in media quasi il doppio rispetto alla scorsa primavera per food and beverage. Quindi le spese non ancora ammortizzate delle salatissime bollette di luce e gas che, tra giugno e ottobre, hanno travolto le imprese con costi triplicati rispetto a pochi mesi prima. Infine una domanda forte per la settimana di Pasqua che contribuisce ad alzare i prezzi.

Nel settore della ricezione non tutti i rincari sono uguali: minore sono quelli che si registrano per i bed and breakfast che, diversamente dagli hotel, hanno costi di gestione più bassi e in grado, per questo motivo, di contenere la spesa per i clienti. Scendendo nel dettaglio, a Viterbo centro il prezzo medio di una stanza per la giornata di domenica (quella in assoluto più richiesta seguita da sabato più debole, invece, la domanda per Pasquetta) è di 89 euro. Discorso diverso per le frazioni dove il prezzo scende in maniera considerevole con punte minime di poco superiori ai 60 euro.

Più alta (sempre a Viterbo città) la spesa per una notte in hotel: una stanza matrimoniale è quasi introvabile sotto i 100 euro (ci sono anche camera doppie intorno agli 80 euro ma si tratta di offerte last minute limitate) con il prezzo sale fino a 200 euro. Costi distanti da quelli praticati dalle terme che viaggiano su binario a parte con una camera che arriva a superare i 330 euro con, però, alcuni benefit e l’utilizzo di parti della struttura.

Quanto ai ristoranti, un menù pasquale composto da sei portate si aggira sui 50 euro vini esclusi. I rincari più evidenti si notano nei singoli piatti: un primo di pesce non costa meno di 15 euro, uno di terra di 11 – 12 con rare eccezioni, prezzi lontani dal litorale dove gli aumenti sono più marcati.

L’aumento dei prezzi non ha, tuttavia, scoraggiato i turisti. Quando mancano pochi giorni alla Pasqua Viterbo e la Tuscia corrono verso il tutto esaurito. Secondo gli ultimi dati infatti i posti letti a disposizione a rimasti nel capoluogo per la giornata di domenica sarebbero poco sopra il 10% del totale, una percentuale che le imprese sperano di limare grazie al pubblico degli indecisi, quello che si muoverà solo a ridosso della domenica e che rappresenta una fetta importante del mercato turistico.