Venerdì 7 Aprile 2023, 05:40

Arrivano le feste e partono anche i controlli rafforzati delle forze dell’ordine. Già da ieri sera sono iniziati i servizi predisposti per garantire sicurezza anche nei giorni delle festività pasquali. Come predisposto dal prefetto Antonio Cananà nel comitato ordine e sicurezza tutte le forze dell’ordine saranno impegnate sul territorio. Sia con servizi in auto che con agenti a piedi tra le vie del centro storico.

La Questura, in particolare, che ormai da mesi ha intensificato i servizi di controllo vigilerà in prima battuta sul centro storico anche con pattuglie appiedate in grado di entrare tra i vicoli per controllare i giovanissimi che spesso gravitano tra vie e viuzze; e poi ovviamente la zona del Sacrario e Valle Faul con un occhio di riguardo al parcheggio fuori la porta, diventato nell’ultimo periodo zona di ritrovo per molti ragazzi e ragazzini di Viterbo. I controlli rafforzati della Questura però non riguarderanno solo il centro storico, ma anche i quartieri residenziali e viale Trento.

Per Pasqua in particolare l’attenzione sarà alta sia per vigilare sull’afflusso turistico sia per evitare che casa lasciate vuote per una breve vacanza diventino preda di ladri. Non mancheranno nemmeno servizi predisposti per vigilare sulle celebrazioni religiose prevista già da stasera con la via Crucis. Sulle strade del capoluogo ci saranno anche i carabinieri, la finanza e la polizia locale. I militari dell’Arma, sempre d’intesa con la Prefettura, per questi giorni di Pasqua, hanno anche predisposto servizi di controllo, in alcuni quartieri della città, contro i furti. Molti viterbesi hanno infatti scelto di partire per altre mete, i carabinieri vigileranno e faranno attività di prevenzione proprio per evitare che vengano messi in atto furti alle loro dimore.

I punti principali di controllo resteranno, ovviamente, i luoghi del centro storico e le vie di accesso alla città. I controlli però non si concentreranno solamente nel città. La polizia stradale sarà presente sulle principali direttrici del traffico, dalla Superstrada all’Aurelia, alle provinciali che conducono alle spiagge del viterbese o ai laghi di Vico e di Bolsena, mete che il giorno di Pasquetta potrebbero attirare molti turisti o viterbesi in cerca di una giornata di relax. Immancabile il posto di blocco al casello autostradale di Orte, crocevia del traffico tra Lazio e Umbria. Controlli saranno effettuati anche dalla polizia ferroviaria nelle due stazioni cittadine e a Orte. Sia nei luoghi di pertinenza delle stazioni che a bordotreno, questo sopratutto a Orte.

Insomma saranno giorni di controllo e festività, ma anche di lavoro per le forze dell’ordine impegnate per la sicurezza dei cittadini e delle celebrazioni per la Pasqua.