Parte “Pagine a Colori”, ciclo di incontri per avvicinare gli studenti di Tarquinia ai libri

Primo appuntamento oggi al cinema Etrusco con “Pagine a colori- Accadueò sui libri... non ci piove!”, ciclo di incontri letterario rivolto agli studenti delle scuole di Tarquinia. Ospite Annalisa Strada, tra i più importanti autori del mondo della letteratura dedicata ai ragazzi con 30 titoli all’attivo tra i quali “Fino all’ultima mosca” (Ed. San Paolo), “I mestieri di papà” (Salani).Oggetto della discussione con i bambini delle classi del secondo ciclo della scuola primaria dell’Ic “Ettore Sacconi”, dinamiche attuali lungo il filo conduttore dell’acqua, tema portante del festival arrivato alle 14esima edizione.Prossimi appuntamenti con Daniele Aristarco, autore sui generis che dopo aver svolto numerosi lavori come magazziniere, libraio e insegnante ha iniziato la sua carriera come scrittore di racconti e saggi divulgativi di storia e di cinema per adulti e ragazzi (tra i suoi lavori “Cose dell’altro secolo” (Einaudi Ragazzi), “Shakespeare in shorts”, (Einaudi Ragazzi), “Io dico no!” (Einaudi Ragazzi)). E Alessandro Riccioni, insegnante per anni e autori di opera di lirica e narrativa tra cui il romanzo “Nero arcobaleno” (Mobydick).‘Pagine a colori’ è promosso dalla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia con il Comune (assessorato Cultura, turismo, eventi e politiche giovanili), ed è patrocinato da Enel, Coop e Fondazione Cariciv, con la collaborazione dell’Iiss “Cardarelli”, il Cinema Etrusco, l’Extra.news e l’associazione Una primavera per Tarquinia.