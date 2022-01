Il parroco di Graffignano si sente male in casa, i carabinieri entrano dalla finestra per soccorrerlo

Parroco di Graffignano si sente male in casa, salvato dai carabinieri. I militari della stazione di Civitella d’ Agliano, durante il servizio di pattuglia, mentre transitavano nella frazione di S. Michele in Teverina, venivano allertati da un uomo che in modo modo concitato riferiva che lo zio, un uomo 85enne che vive da solo, non rispondeva alle sue chiamate.

La porta della abitazione dell'uomo, in piazza Castello, era chiusa con le chiavi inserite dall’interno quindi con l’impossibilità di accedere. L’uomo aggiungeva che aveva appena richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario, avendo sentito dei lamenti all’interno della dimora.

I carabinieri di pattuglia, accertata la gravità della situazione, hanno acquisito il consenso del nipote e hanno forzato la finestra del piano terra, trovando l’anziano sul pavimento della sala da pranzo, in stato confusionale.

L’ anziano, parroco della parrocchia di Graffignano, veniva quindi assistito e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Belcolle di Viterbo per una “sospetta ischemia celebrale”.