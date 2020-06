Si perdono nel parco del Treia e chiamano i carabinieri: salvati cinque escursionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque persone. tre di Aprilia (Latina) e due di Ostia, si sono smarrite oggi all'interno del Parco del Treia, zona naturale a cavallo tra le province di Roma e di Viterbo. Dopo l'allarme, i cinque sono stati tratti in salvo dai carabinieri con l'ausilio dei vigili del fuoco.Il gruppo è stato individuato dai soccorritori in località Banditella, a Calcata (Viterbo). Erano tutti all'interno di un bosco, dove stavano effettuando una gita nel parco del Treia. Quando però hanno cambiato direzione lungo il sentiero hanno perso l'orientamento. A quel punto hanno avvisato i carabinieri.Sul posto, per le ricerche, sono arrivati anche i vigili del fuoco e una ambulanza. Dopoo paio di ore i cinque sono, un gruppo di cinquantenni, sono potuti tornare verso casa: i carabinieri di Faleria, dopo averli soccorsi, li hanno accompagnati alle loro auto. Erano partiti da un sentiero che parte da Calcata in direzione di Civita Castellana e si sono smarriti dopo aver percorso circa un paio di chilometri.