Parcheggio via Garbini, l'assessore Allegrini a Erbetti: «Impresa in ferie, termine lavori il 13 ottobre»

«L'impresa è in ferie, i lavori si chiuderanno il 13 ottobre». L'assessore Laura Allegrini replica così al capogruppo del Movimento 5 Stelle, Massimo Erbetti, che sul Messaggero aveva riportato l'attenzione sul parcheggio di via Garbini, di fronte agli uffici comunali.«In merito al parcheggio di via Garbini, più volte citato recentemente dal consigliere comunale Erbetti - dice Allegrini - vorrei fornire alcuni aggiornamenti. Il Comune ha provveduto lo scorso 14 luglio a consegnare i lavori alla ditta incaricata dell’intervento di riqualificazione. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 13 ottobre».Anche perché «al momento l'impresa ha comunicato di essere in ferie, decisione ricollegabile alla chiusura delle aziende presso le quali la stessa si rifornisce per acquisto di materiali. La scorsa settimana gli uffici comunali hanno contattato l'impresa - conclude Allegrini - affinché provvedesse quanto prima all’inserimento dei dati mancanti sulla segnaletica posizionata nell'area oggetto di riqualificazione».