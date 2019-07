Parcheggio stazione di Orte, parcometri fuori uso. La denuncia della Cisl: «Il Comune garantisca il servizio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Almeno oggi non ci hanno fatto la multa». Ennesima odissea al parcheggio del Molegnano di Orte Scalo (Viterbo) per i pendolari. Questa mattina quando sono andati a parcheggiare l'auto, hanno trovato tutti i parcometri fuori uso. Tra le vittime del disservizio anche il segretario della Cisl, Fortunato Mannino, che ha denunciato l'episodio e - probabilmente - contribuito a salvare gli utenti da contravvenzioni che invece, in passato e nelle stesse condizioni, non sono state risparmiate.«Abbiamo provato tutte le macchinette, sia quelle per residenti che quelle per non residenti, ma erano fuori uso. Si è creata la fila, la gente si è spazientita e abbiamo rischiato di perdere il treno. Alla fine - racconta Mannino - ho consigliato a tutti di lasciare un biglietto sul cruscotto, spiegando che non siamo riusciti a pagare perché era impossibile farlo». Ed è andata bene: nessuna contravvenzione al ritorno da Roma.Quindi, l'appello al Comune: «Il servizio del parcheggio del Molegnano è indispensabile per i viaggiatori. I costi sono elevati ma il servizio reso non è all'altezza. Spero che col nuovo affidamento (il bando è scaduto l'8 luglio, ndr), si possano apportare i miglioramenti promessi come pagamenti anche elettronici, maggiore illuminazione e anche telecamere per garantire la sicurezza degli utenti», conclude il segretario della Cisl