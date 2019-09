Parcheggio di Orte, salasso per i pendolari: da ottobre il mensile costa 37 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il nuovo servizio consente agli utenti di usufruire di nuovi parcometri e diverse modalità di pagamento, monete, carte di credito, tessere prepagate, oppure online mediante la App Whoosh!». Esordisce così l’avviso con cui il Comune di Orte avverte le migliaia di pendolari che ogni giorno usufruiscono del parcheggio del Molegnano della nuova gestione che partirà dal 1 ottobre. Gestione che, a seguito di apposito bando, riguarderà tutti gli stalli comunali ma, soprattutto, quelli della stazione.Peccato che in agguato non ci sia solo la (bella) sorpresa del pagamento elettronico: da martedì, infatti, lasciare l’auto costerà più caro di circa il 33%. Almeno per gli abbonamenti mensili. Il nuovo piano tariffario lascia invariato il costo del giornaliero e del settimanale: per i non residenti, rispettivamente 2,5 euro e 10 euro; per i residenti 1,5 e 6 euro. Pesante rincaro, invece, per gli habitué del Molegnano: per un mese si pagheranno 37 euro anziché gli attuali 24 per quanti non hanno la residenza a Orte, mentre per gli altri si sale a 24 euro. Con delibera del 2017, il Comune aveva già ritoccato all’insù il giornaliero e il settimanale (per i non residenti, da 1,5 a 2,5 euro il primo; da 6 a 10 euro il secondo), rinviando il rincaro del mensile a seguito delle proteste che si erano sollevate dal bacino di utenza che abbraccia il Viterbese, il Ternano e il Reatino.«La moratoria che avevamo concesso due anni fa dopo gli incontri coi sindaci limitrofi – spiega il primo cittadino, Angelo Giuliani – era legata all’introduzione di migliorie al parcheggio: ora che le stiamo per introdurre, per forza devono scattare le nuove tariffe». Quali sono queste migliorie? Le modalità di pagamento, come detto. Oltre all’App, “per il Molegnano è possibile acquistare abbonamenti settimanali e mensili direttamente dal parcometro, dal sito internet www.coopfraternitas.com, mediante pagamento online, oppure allo sportello Smart mobility”. Per il resto, “miglioreremo le condizioni del parcheggio, rendendolo più pulito anche grazie alla raccolta dei rifiuti e aumentando la manutenzione. Inoltre, potremmo installare fototrappole contro gli atti vandalici”. Ma Giuliani si dice pronto a rivedere i rincari “qualora la Regione o Trenitalia collaborassero, con facilitazioni ai servizi dei pendolari. Ad esempio - propone - facendo fermare il Foligno a Orte”.