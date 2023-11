Paraolimpici, gli atleti della Vitersport conquistano a Terni due ori, un argento e due bronzi

Si sono disputati presso le piscine dello Stadio di Terni, i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2023. Un impianto natatorio stracolmo ha accolto gli atleti Fisdir che si sono contesi il titolo di Campione Italiano nelle diverse categorie.

Tantissime emozioni hanno pervaso le piscine dello stadio a Terni: una manifestazioni ricca di colori, di tante società provenienti da tutta Italia e di tanti atleti con una gran voglia di fare bene e di dimostrare il proprio valore. Molti i risultati importanti, nonostante si sia ancora ad inizio di stagione e quindi non al top della condizione, da parte di tutti gli atleti.

Ben sei record italiani realizzati durante l’evento, anche e soprattutto da ragazzi nuovi e giovani con cui sarà possibile costruire un florido vivaio a livello nazionale. Così è stato anche per la Vitersport, che ha partecipato con tre atleti, Emanuela Marchini, Benedetta Verdecchia e Francesco Accettone. E proprio Francesco, atleta ventenne alla sua prima gara fra gli agonisti, è riuscito nel risultato più sensazionale: cimentandosi nei 50 sl, do e farfalla, ha migliorato fin quasi di due secondi le sue prestazioni rispetto ai tempi di iscrizione in ciascuna specialità, segno di lavoro ed impegno intensi.

Complimenti! In una categoria affollatissima, non ha potuto raggiungere la soddisfazione del podio, sempre tanto ambito dai nostri atleti, ma certo il risultato c’è stato e notevole.

Da sottolineare anche le prestazioni di Benedetta (50 DO bronzo - 50 SL oro - 100 DO bronzo) e di Emanuela ( 200 farfalla oro - 200 SL argento), una certezza i loro risultati!

La stagione della Vitersport nuoto si è aperta quindi al massimo e questo fa ben sperare : costituisce un incoraggiamento per tutto il gruppo che quest’anno si è arricchito di diversi nuovi atleti con belle potenzialità e motivazioni, sia nel settore FISDIR che nel settore FINP.

Un ringraziamento alla Prof. Evelina Bastianini, che ha accompagnato gli atleti a Terni e a tutti i tecnici volontari che si impegnano nell’attività settimanale.