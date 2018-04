Paramenti sacri, il recupero di un tesoro per la diocesi di Civita Castellana

di Ugo Baldi

l patrimonio storico e culturale di Civita Castellana (Viterbo) si è arricchito di nuovi tesori. Nella Cattedrale, nel corso di lavori di riqualifica- zione dei locali, sono stati recuperati paramenti liturgici di grande valore: pianete, piviali, stole e casule realizzati in stoffa pregiata e con ricami preziosi, anche in filo d’oro, con gli stemmi degli alti ec- clesiastici per i quali erano stati realizzati, tra cui molti vescovi diocesani. A partire dal fautore del restauro settecentesco dell’intera cattedrale, monsignor Francesco Maria Tenderini. I paramenti di varie epoche storiche, partono dalla metà del 700 in poi tra cui quelli indossati dal cardinale Michelangelo Conti, futuro Papa Innocenzo XIII.



La diocesi con un’operazione di censimento e scheda- tura dei beni culturali ecclesiastici, ha già inventariato e messo in sicurezza la gran parte dei corre- di, degli arredi e degli ornamenti artistici delle chiese che ne fanno parte.

L’iniziativa, partita negli anni 2000 insieme al contributo della Conferenza episcopale, ha prodotto più di 10.000 schede O.a. (Opera d’arte), integrate con la documentazione del Mibact il quale ha fornito i numeri di inventario.



Tutto ai fini della sicurezza e delle riconoscibilità di queste opere d’arte, in passato oggetto di furti difficilmente risolvibili a causa della mancanza di documentazione, storica e fotografica. Ogni bene, oltre alla schedatura che ne definisce particolarità e ubicazione, ha una documentazione fotografica ad alta definizione, che fissa anche in un momento temporale stato di conservazione ed eventuale necessità di restauri.



«Il nostro lavoro - ha detto Piergiuseppe Poleggi, responsabile diocesani per l’inventariazione - è in continuo aggiornamento. Sono oggetti, preziosi o artisticamente rilevanti. La nostra diocesi è stata tra le prime, sotto l’impulso della Cei, a operare in tal senso. Per la fruizione di questi oggetti, paramenti, statue o quant’altro faccia parte del corredo parrocchiale, stiamo predisponendo una esposizione al pubblico sotto la direzione del delegato diocesano ai Beni culturali, Professor Claudio Canonici, per andare incontro alle esigenze dei parrocchiani e dei turisti».

Lunedì 30 Aprile 2018



