Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:15

1.224 tamponi in un giorno: i drive in della Asl presi d’assalto dai viterbesi ma anche dai cittadini delle province limitrofe. Un numero così alto di test ha prodotto 219 casi di Covid, con la concentrazione più elevata a Civita Castellana che ne ha contati 42, quindi 37 a Viterbo, 10 a Fabrica di Roma, a Ischia di Castro e a Ronciglione, solo per citare i più colpiti. In totale, sono 42 su 60 i comuni con almeno un nuovo positivo. Ancora una volta nessun focolaio in particolare anche se la diffusione del virus è tale che iniziano a risentirne anche le attività, quali bar e ristoranti con diverse chiusure in provincia imposte dalla quarantena.

Cala la percentuale di minori nell’ultimo bollettino: sono 30 su 219 gli under 18 contagiati, dei quali 16 hanno meno di 12 anni. Ma aumenta ancora il totale dei positivi (solo 86 i guariti) che arriva a sfiorare la soglia psicologica dei 3mila: al momento nella Tuscia sono 2.943 i casi conclamati di Covid-19. A fare da contraltare a questa marea montante, c’è però un tasso di ospedalizzazione stabile: ieri uno degli ultimi contagiati è stato subito ricoverato a Malattie infettive di Belcolle, facendo salire il computo dei posti letto occupati a 25 (dei quali 4 in Terapia intensiva).

Intanto, di fronte alla diffusione del virus, il rpesidente della Regione Lazio Nicola ZIngaretti ha adottato una nuova ordinanza: il test antigenico rapido positivo non deve più essere confermato dal test molecolare (quest’ultimo viene effettuato solo su richiesta del medico in base alla valutazione dei sintomi); inoltre, l’accesso alle strutture sanitarie, dagli ospedali alle case di cura, è consentito solo con le due dosi di vaccino e la dose booster, dunque con il Super green pass.