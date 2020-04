Pallavolo stop azzerate le classifiche. Scarabeo Civita Castellana penalizzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rus: anche sui campionati di pallavolo scende in sipario in maniera definitiva. Nella Tuscia pertanto chiudono la stagione 32 società che fanno parte del comitato territoriale di Viterbo, tra cui due sestetti di serie B maschile (Ceramica Scarabeo Civita Castellana e Orte) uno di B femminile (Vbc Viterbo), due di serie C maschile (Life Viterbo e Tarquinia), due di serie D ( Tuscania e Vbc Viterbo). Stop anche per la prima divisione maschile e femminile dove è presente oltre alle formazioni viterbesi anche la Maglianese (Rieti). Sempre per quello che riguarda la provincia di Rieti si ferma la stagione per Academy Rieti, Quattro Strade e Poggio Mirteto. Si interrompe anche l’attività dell’interomondo del mini volley, dei campionati giovanili e delle rappresentative che coinvolge centinaia di ragazzi e ragazze oltre a numerosi tecnici e dirigenti.«Dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia di COVID-19 -si legge nella nota della Federvolley- abbiamo decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria».La Fipav ha ritenuto conclusi senza assegnazione delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali.Tra le più penalizzate c’è la Scarabeo Civita Castellana (serie B maschile) che deve rinunciare alla promozione in A2 dopo aver guidato per sei mesi il girone. Uno sforzo quello del sestetto allenato da Fabrizio Grezio che alla fine è risultato vano. È stata inoltre dichiarata conclusa tutta l’attività sportiva legata alla disciplina del Sitting Volley.« La decisione – ha spiegato il presidente della Fipav di Viterbo Roberto Centini – è volta prioritariamente alla tutela della salute di ogni tesserato, con questo provvedimento si è inteso proseguire sulla strada intrapresa negli scorsi mesi.Mi dispiace per le società e i tesserati che con impegno stavano portando a termine la stagione. E’ prevalso il senso di responsabilità difronte ad un’emergenza cosi evidente. A giorni contatteremo le società per programma al maglio la prossima stagione sportiva. Sprono tutti a tenere duro in questo momento per farsi trovare pronti a ripartire con il solito entusiasmo poiché la Federazione farà del tutto per stare vicino alle esigenze delle società». Per quanto riguarda poi i campionati giovanili la Fipav ha stabilito che, per permettere agli atleti potenzialmente coinvolti quest’anno di proseguire l’attività giovanile, la prossima stagione si svolgeranno con categorie di annate dispari: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 Maschili e Femminili.