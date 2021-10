Pallavolo di Civita Castellana, squadre in campo per ricordare Andrea

Venerdì 1 Ottobre 2021, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 13:46

La pallavolo ricorda Andrea Mecucci a Civita Castellana. La Junior Volley ha organizzato per domenica prossima la quinta edizione del Memorial dedicato a questo giovane che ha iniziato a giocare a pallavolo nella sua città prima di trasferirsi a Perugia per motivi di studio e dove è morto nel luglio del 2016. Il padre è uno degli storici dirigenti della società rossoblù.Si tratta di un quadrangolare di alto tasso tecnico, importante per le testare le condizioni fisiche e l'assimilazione degli schemi di gioco da parte delle contendenti. A sfidarsi sul parquet del palasport Pino Smargiassi tre sestetti di serie B maschile: i padroni di casa dell'Econsantagata Civita Castellana, Anguillara e Monterotondo e uno di A3, il Sabaudia. «Una bella manifestazione ha commentato il diesse, Francesco Santini- che per noi ha un significato molto profondo e ci permette di ricordare un ragazzo solare, gentile ed educato, portato via troppo presto dalla famiglia, dalla sua passione sportiva, dal suo brillante futuro». Il programma: alle 10,30 si inizia con Ecosantagata-Anguillara; alle 11,45 sarà la volta di Sabaudia- Monterotondo. Nel pomeriggio alle 16 è prevista la finale per il terzo e quarto posto e alle 17,30 la finale con le successive premiazioni.Il sestetto di casa allenato dal riconfermato Stefano Beltrame punta a fare naturalmente bella figura davanti al suo pubblico. Tutti gli atleti sono a disposizione per questo appuntamento. Ci sarà l'esordio davanti al pubblico di casa per i nuovi arrivati, Michele Simoni (centrale), Andrea Cordano (palleggiatore) e Luca Genna (schiacciatore) che hanno aumentato il potenziale del sestetto civitonico che punta anche in questa stagione ad essere protagonista. Si accede al palasport solo se muniti di green pass.La junior volley nella prossima stagione si presenterà ai nastri di partenza con sei sestetti femminili e altrettanti maschili che terranno impegnati tecnici e dirigenti per otto mesi. Si spazia dai campionati provinciali fino a quelli regionali.