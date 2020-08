© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parco eolico a Tuscania: si allarga il fronte del no. Il progetto, presentato dalla società Wpd San Giuliano, prevede l'installazione di 16 pale eoliche industriali alte 250 metri, con diametro delle stesse - in perenne movimento - di 170 metri. Attraverso gli aerogeneratori, ogni turbina sarà in grado si sviluppare una potenza da 5,625 mw, per una potenza complessiva pari a 90 mw.Il problema riguarda l'impatto ambientale. Sorgerà, infatti, in piena campagna, abbracciando i comuni di Tuscania e in parte Arlena, in una zona molto suggestiva paesaggisticamente e dove svettano monumenti di grande pregio. «Per Italia Nostra il megaparco eolico di Tuscania è da respingere - sottolinea Ebe Giacometti, presidente nazionale - la visione degli atti tecnici del progetto ci ha lasciato senza parole. Come si può pensare di circondare di altissime torri un gioiello quale la cittadina della Tuscia? Le pale svetterebbero su colline anche più basse andando a rappresentare dei nuovi picchi nell'orizzonte del paesaggio incontaminato e vincolato della Tuscia». Per questo motivo, Italia Nostra invita l'ente locale competente ad esprimere il proprio diniego.L'impianto, secondo quanto sostiene l'azienda, potrebbe diventare un polo di attrazione e interesse per tutti coloro che vorranno visitarlo, contribuendo ad un ulteriore incremento di benefici in termini di ricchezza. «La presenza del campo eolico contribuirà ancor più a far familiarizzare le persone con l'uso di certe tecnologie - dicono dall'azienda -, determinando un maggior interesse nei confronti dell'uso delle fonti rinnovabili. Inoltre, tutti gli accorgimenti adottati aiuteranno a superare alcuni pregiudizi che classificano gli impianti eolici come elementi distruttivi del paesaggio». L'impianto riguarderà anche una porzione del territorio di Arlena di Castro dove, oltre al passaggio di un cavidotto, si dovrebbe realizzare una stazione di trasformazione. Anche il direttore della Coldiretti di Viterbo, Alberto Frau, boccia il progetto: «La localizzazione degli impianti non può esimersi dall'osservanza delle prescrizioni, dei parametri di compatibilità ambientale e dei vincoli paesaggistici».