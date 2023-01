Domenica 29 Gennaio 2023, 05:50

Palazzo Gentili cerca 12 rinforzi per gli uffici di via Saffi. Ad annunciare il reclutamento di forze fresche il presidente della Provincia all’ultima assemblea dei sindaci. “E’ previsto nel Bilancio un intervento per procedere con i concorsi – ha detto Alessandro Romoli -. Procederemo per tutte le categorie di personale, quindi C Amministrativo, C Tecnico, C Contabile, D Amministrativo, D Tecnico, D Contabile e B3. Reintegreremo il personale con dodici unità di personale nuove che saranno ripartite in base alle funzioni che i dirigenti hanno inquadrato nei vari settori e che supporteranno le tante quiescenze”.

Romoli aveva fotografato le carenze di organico alcuni giorni fa in una intervista a Il Messaggero: “Nel 2014 la Provincia di Viterbo aveva circa 400 dipendenti. Oggi invece, tra pensionamenti e trasferimenti, ne ha 150. Inoltre, dal 2014 al 2018 c’è stato il blocco delle assunzioni. Parlare di depotenziamento delle Province è infatti riduttivo, questi enti sono stati proprio bloccati. Ma tutto ciò non determina un risparmio per i cittadini. Determina semplicemente minori servizi perché mancano cantonieri sulle strade e i sorveglianti della Provincia si trovano a dover gestire circa 200 chilometri di strade ciascuno a fronte dei 40 chilometri gestiti da sorveglianti Anas. Si pensi poi alle tempistiche necessarie per rilasciare le autorizzazioni in materia ambientale e idrogeologica che si sono inevitabilmente allungate per la mancanza di personale”.

Sulle prossime assunzioni, Romoli ai sindaci ha aggiunto: “Credo che la Provincia di Viterbo non faccia concorsi da qualche lustro. Ciò ci mette nelle condizioni anche di poter garantire queste graduatorie per l’uso che le amministrazioni locali vorranno farne per integrare eventualmente gli uffici comunali. Verranno messe a disposizione anche di tutta la provincia”, ma non solo. A quanto emerso palazzo Gentili ha registrato l’interesse ad attingere dalle future graduatorie anche da altri enti provinciali. "È un’attività importante di rigenerazione dei nostri uffici e di supporto alle professionalità tutte della Provincia di Viterbo che ringrazio per la disponibilità e per lo spirito comunque di collaborazione e di abnegazione. Perché effettivamente la macchina amministrativa nonostante la penuria di personale sta procedendo e procedendo anche abbastanza celermente”, ha concluso Romoli.