Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino, spazio ai giovani: la Regione stanzia fondi per under 35

Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino in mano ai giovani. La Regione, tramite la società in house LazioCrea, ha pubblicato un bando rivolto a under 35 per realizzare un programma di attività culturali, enogastronomiche, ricreative e sportive da svolgersi tra il prossimo novembre e dicembre 2020. Per la presentazione delle domande c'è tempo fino al 31 ottobre.Ogni associazione o impresa sociale giovanile può essere della partita, con un massimo di due progetti. Otterrà fino a un massimo di 20 mila euro a progetto. «L'obiettivo si legge nell'avviso - è quello di promuovere l'utilizzo del palazzo quale struttura per l'accoglienza dei giovani, luogo di incontro, creazione e diffusione di iniziative culturali, sportive ed enogastronomiche, rendendolo attrattivo per il turismo giovanile».Il sito è infatti di proprietà della Regione, che ora intende «valorizzare il più possibile le esperienze artistiche, culturali, sportive, formative, enogastronomiche e sociali» che operano sul territorio. Si strizza l'occhio a un circuito turistico rivolto alle fasce giovanili, lasciando l'organizzazione proprio ai diretti interessati. Ogni progetto dovrà prevedere eventi gratuiti.Le indicazioni sull'avviso sono «a titolo non esaustivo», ma si punta sulle arti dello spettacolo come musica, teatro, danza, opera, arte di strada e circense. E poi sulle arti visive come disegno, pittura, illustrazione, design, audiovisivo, fotografia, arte digitale. Infine, sulle arti plastiche come scultura e architettura, o applicate quali moda e artigianato, ma anche su letteratura, editoria e giornalismo.Un massimo di 40 punti sarà riservato alla qualità del progetto, fino a 20 al curriculum del proponente, altrettanti per coerenza dei costi con la tipologia e qualità e capacità di sostegno dell'attività; 5 per la presenza di testimonial o artisti di rilevanza nazionale; 10 per il piano di comunicazione e 5 per la compartecipazione finanziaria del richiedente.