Ottanta posti free a due passi dal centro storico: aperto il nuovo parcheggio delle Fortezze

E' operativo da questa mattina il nuovo parcheggio di Viterbo, zona Fortezze a due passi dal centro storico. Da oggi è possibile sostare gratuitamente negli 80 posti realizzati dal Comune nel corso di quattro mesi di lavoro.Sul posto, all'inaugurazione, l'assessore comunale ai Lavori pubblici Laura Allegrini, insieme al sindaco Giovanni Arena e al consigliere comunale Valter Rinaldo Merli. «L'intervento fa parte di un ampio progetto di riqualificazione dell'intera zona, che passa anche dalle asfaltature del quartiere Carmine – ha spiegato Allegrini -. Questo progetto è stato elaborato dalla precedente amministrazione, dall'assessore Alvaro Ricci. I lavori sono partiti lo scorso febbraio. Oggi, con tempi piuttosto brevi, possiamo consegnare questo nuovo parcheggio, gratuito, a due passi dal centro».L'area era già destinata a parcheggio, ma soggetta a polvere in estate o fango in caso di pioggia. Ora è stata bonificata la zona..«Come la precedente amministrazione ha inaugurato buona parte delle opere del progetto Plus – ha sottolineato il sindaco Arena - opere pianificate e finanziate durante l'amministrazione Marini, ora sta a noi portare a compimento progetti dell'amministrazione Michelini. Molte altre opere pianificate da noi sono partite, altre partiranno. Mi auguro di vederle completate entro la fine del mio mandato. E spero di avere l'onore di poter riconsegnare ai viterbesi le ex terme Inps».