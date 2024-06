Domenica 9 Giugno 2024, 10:40

Abbandonato da anni, forse occupato abusivamente, viste le finestre aperte in questi giorni, sicuramente preda di volatili che entrano ed escono. Ma quegli 8mila e rotti metri quadrati ora sembrano destinati a rinascere. L'ex ospedale grande degli infermi diventerà quel borgo della cultura che era stato annunciato all'inizio del 2021. Ma non solo: «Stiamo collaborando con la Asl per un'attività di formazione del punto di vista sanitario». Ad annunciarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini.

Nel programma triennale dei lavori pubblici non solo la riqualificazione energetica e l'adeguamento sismico di Palazzo Doria Pamphili a San Martino al Cimino e la manutenzione della ferrovia Roma-Viterbo. Per l'ex ospedale sul piatto ci sono circa 40 milioni di euro, quasi equamente divisi tra la stessa Regione e il ministero della cultura. «Il progetto - dice Sabatini - è simile da quello della precedente giunta. Ma oltre al borgo della cultura ci sarà in più un'attenzione rispetto alla collaborazione con la Asl per sviluppare attività formative prettamente sanitarie e non solo. Per noi è una caratterizzazione importante, l'operazione è infatti anche per tentare di ripopolare il centro storico». Capitolo fondi: «La notivà - dice Sabatini - è che da risorse presunte ora parliamo di risorse reali, perché sono state inserite nel fondo di sviluppo e coesione, l'accordo firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da quello della Regione, Francesco Rocca, lo scorso dicembre. Sono 18 milioni di euro che arrivano da una parte e poco più di 20 del ministero della cultura, per un totale di 40 circa». Niente spoiler sulla collaborazione con la Asl. «È ancora da strutturare: gli enti parlano con i pezzi di carta in mano. Ma avremo spazi per aule formative, sale polivalenti e altro: dal punto di vista della contenutistica e delle finalità è in corso una valutazione insieme alla Asl. Riempiremo di contenuti spazi che saranno riconsegnati alla città».Come si trasformerà l'ex ospedale grande degli infermi? Da antico centro sanitario del capoluogo a borgo della cultura. Ci saranno restauro, valorizzazione, rifunzionalizzazione dell'intero complesso, che ormai qualche decennio fa aveva ospitato anche la direzione generale Asl. Negli 8mila metri quadrati dell'edificio, eretto nel XVI secolo, troveranno posto la biblioteca provinciale, che si prevede al piano terra. A palazzo Farnese troverà sede invece la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, insieme a un Centro di restauro e recupero artistico. Nel piano seminterrato ecco invece l'Archivio di Stato.Il resto della struttura contempla spazi di accoglienza e servizi per lavoratori e professionisti, più un museo multimediale, mentre sul lato di via Sant'Antonio sarà realizzata la "Casa del pellegrino", per i viandanti della Via Francigena, con lo spazio sottostante pensato per gli ordini professionali e le associazioni giovanili, insieme ad aree espositivi. Ancora: lo spazio centrale sarà dedicato al collegamento tra le varie funzioni: luoghi di incontro, servizi commerciali, alla persona o ristoro.La giunta regione guidata da Francesco Rocca punta a mettere dunque in atto e a dare corpo, arricchendolo, al progetto annunciato dal suo predecessore Nicola Zingaretti, di cui però non si era più parlato. Un'operazione che anche le associazioni di categoria avevano accolto positivamente, per tornare finalmente a far vivere di nuovo il cuore della città dei Papi.