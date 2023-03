Martedì 7 Marzo 2023, 05:30 - Ultimo aggiornamento: 11:33

Anche quest’anno Belcolle è tra i migliori 127 ospedali d’Italia. A certificarlo l’edizione 2023 dei World’s best hospitals, ovvero la classifica stilata dal magazine americano Newsweek in collaborazione con Statista Inc. e appena pubblicata. La struttura di Viterbo si piazza alla 85esima posizione, con un punteggio di 72.68% sulla base dei parametri di valutazione utilizzati.

Numeri che vanno inquadrati. Nel Lazio quest’anno compaiono nella classifica solo 12 ospedali, dei quali una larga maggioranza si trovano a Roma. Al di fuori della capitale si piazza tra i migliori solo Belcolle (ottavo nel Lazio), seguito dal Santa Maria Goretti di Latina (decimo a livello regionale e alla 90esima posizione generale, mentre nell’edizione 2022 si era piazzato avanti alla struttura viterbese). Restano fuori gli ospedali di Frosinone e quello di Rieti. Restando ai bacini ospedalieri più prossimi a quello del capoluogo della Tuscia, non rientrano tra i migliori nemmeno Civitavecchia o Grosseto. Guardando al centro Italia, Terni è dietro Viterbo, con l’azienda ospedaliera Santa Maria alla 97esima posizione.

Ma quali sono i parametri utilizzati? Ogni ospedale viene valutato con un punteggio derivante dal parere di esperti (un sondaggio online tra oltre 80 mila medici, manager ospedalieri, esperti in sanità); dai dati di patient satisfaction, ovvero il parere degli assistiti; dalle metriche che descrivono la qualità degli ospedali (es. qualità dei trattamenti, tempi d’attesa, misure di igiene, safety dei pazienti, numero di pazienti per medico/infermiere), e da un’indagine sull’implementazione dei cosiddetti Proms (Patient reported outcome measures), cioè questionari standardizzati somministrati ai pazienti.

La prima edizione del World’s Best Hospital è del marzo 2019. Allora Belcolle non entrò in classifica. Lo fece per la prima volta nel 2021, piazzandosi in 100esima posizione. Lo scorso anno ne aveva guadagnate 15, portandosi alla 85esima, confermata quest’anno (mentre Latina, come detto, è retrocessa).

Il progetto World’s Best Hospital fornisce anche il ranking dei migliori ospedali del mondo, oltre che nazione per nazione. Nell’edizione 2023 ne sono stati esaminati oltre 2.300 di 28 Paesi. Rispetto alla classifica mondiale, il Policlinico universitario Gemelli Irccs si conferma per il terzo anno consecutivo il "migliore ospedale d’Italia", attestandosi al 38° posto generale cioè nella cerchia dei migliori ospedali internazionali. Sono solo 5 gli ospedali italiani nella top 100 mondiale e 13 nella top 250 secondo il ranking stilato da un board di esperti internazionali.