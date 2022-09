Tenta di violentare una donna nei bagni della stazione di Orte, arrestato dalla polizia

Tenta di violentare una donna nei bagni della stazione ferroviaria di Orte, arrestato. L'uomo avrebbe seguito una straniera di 49 anni all'interno dei servizi, la vittima però è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto al capo stazione.

Sorpreso dalla reazione della donna che è riuscita a dare l’allarme, l’uomo ha tentato la via di fuga ma è stato subito e bloccato dalla polizia ferroviaria di Orte. Gli agenti, grazie anche alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruirne i movimenti per arrestarlo.

La donna è stata subito portata all'ospedale di Viterbo e ricoverata per le cure del caso, oltre che per avere il necessario sostegno psicologico. L’uomo è stato fermato per il reato di violenza sessuale. In fase di convalida dell’arresto, per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.