Orte e Vasanello, sei denunciati per il reddito di cittadinanza: dichiarazioni false

I Carabinieri delle stazioni di Orte e Vasanello, in collaborazione con i coilleghi del nucleo Ispettorato del lavoro di Viterbo, hanno sorpreso a seguito di indagini svolte di iniziativa sei soggetti, tre italiani e tre stranieri, che attestando falsamente di non recepire nessun tipo di reddito da lavoro loro o i conviventi, e attestando falsamente la residenza in Italia da almeno 10 anni non continuativi e da due anni continuativi.

Sono riusciti ad avere dallo stato sotto forma di reddito di cittadinanza 49.800 euro in totale. I carabinieri li hanno quindi denunciati per truffa e false comunicazioni e hanno attivato l’iter per bloccare immediatamente l’erogazione del beneficio.