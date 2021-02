Orte, trova in vendita on line il computer che gli era stato appena rubato

Trova in vendita su internet il computer che gli era stato rubato e chiede aiuto ai carabinieri. Un romeno residente in provincia di Terni, così, è stato denunciato per ricettazione. Era stato lui a mettere in vedita on line su alcuni siti specializzati un computer che era stato rubato pochi giorni fa a una persona di Orte. Ed è stato appunto lo stesso derubato a trovare il suo pc in vendita. I carabinieri della stazione di Orte, al termine delle indagini, sono riusciti a risalire al romeno, già noto alle forze dell'ordine, e denunciarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA