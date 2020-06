Orte, arrestato uno spacciatore e sequestrati 45 grammi di droga

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di Orte, dando esecuzione a un decreto di perquisizione della Procura della Repubblica, hanno perquisito l’ abitazione di un pregiudicato sospettato di essere uno spacciatore, ed al termine della perquisizione è stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish divisa già in dosi.



A seguito di un perquisizione personale di altre due persone presenti in casa sono entrambe state trovate in possesso di una dose a testa di hashish e per questo segnalate alla Prefettura compatente quali assuntori.

Al termine della perquisizione lo spacciatore è stato dichiarato in arresto dai carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari.