Controlli al casello dell'autostrada di Orte, due spacciatori arrestati

di Ugo Baldi

Due arresti per spaccio di droga a Orte (Viterbo). I carabinieri della compagnia di Civita Castellana, nel corso di un servizio antidroga predisposto contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel Viterbese, in vista dell’ inizio della stagione turistica, hanno arrestato due trentenni di Roma.



Una pattuglia della stazione di Orte, al termine di un servizio di osservazione effettuato nei pressi del casello autostradale, ha fermato una Fiat Panda con a bordo due persone. All’interno dell’abitacolo sono stati trovati due involucri con 8 e 5 grammi di hashish. Le successive perquisizioni presso il domicilio dei due fermati hanno portato al ritrovamento di ulteriori 265 grammi di sostanze stupefacenti, oltre al materiale per il confezionamento.



I due sono stati arrestati e trasferiti agli arresti domiciliari.

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45



