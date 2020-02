Orte scalo, incendio in una abitazione Video

Ultimo aggiornamento: 22:25

Un incendio nel tardo pomeriggio ha interessato un appartamento, al secondo piano di una palazzina, in via De Dominici ad Orte Scalo.L'allarme è scattato dopo le 19. Sul sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco da Viterbo e Civita Castellana per domare le fiamme. E' stata udita anche una esplosione, forse causata da un contenitore di gas.Tra le possibili cause dell'incendio, una stufa a gas malfunzionante. Non ci sono al momento persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Orte.(Nelle immagini l'intervento dei Vigili del fuoco a Orte Scalo)