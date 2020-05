Orte scalo, fallito nella notte l'assalto al bancomat: i ladri fuggono a mani vuote

Mancato furto di un bancomat in un istituto di credito a Orte scalo. L'agenzia Unicredit è stata presa di mira dai ladri che hanno utilizzato un carro attrezzi per tentare di portarsi via l'intera cassaforte, ma il progetto è fallito.



Il forte rumore provocato intorno alla mezzanotte, ha incuriosito e insospettito alcuni abitanti che hanno avvisato i carabineri. I malviventi hanno intuito di essere stati scoperti e sono fuggiti. Sul posto poco dopo è arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile di Civita Castellana.



Lo sportello, pur spostato dalla sua sede, è rimasto al suo posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA