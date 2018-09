Orte , per l’Ottava di Sant’Egidio si avvicina il weekend finale

di Ugo Baldi

Continua a ritmo spedito la 47° edizione dell’Ottava di Sant’Egidio a Orte. Domani, sabato, è in programma lo spettacolo teatrale, “Lo principe e Ssabella” di Giuliana Cianchi. Durante la sera, le strade del borgo saranno battute da numerosi artisti di strada, che ravvivano l’atmosfera e trasmettono il clima di festa; dalla piazza e dalle taverne in tutti gli angoli della città.



Il clima di festa che si trascinerà fino a domenica, il grande giorno del palio. Domenica alle 15 partirà il corteo storico dei contradaioli che, in abiti medievali, accompagneranno gli arcieri alla disputa della competizione. Alle 17 i figuranti, di ritorno a piazza della Libertà, lasceranno campo libero ai loro campioni. Tre rappresentanti per contrada, un anello d’argento da contendersi.



Vince il concorrente che infila più frecce all’interno del bersaglio da 10 centimetri di diametro. Lo scorso anno, al termine di una serie di spareggi ad altissima tensione, la spuntò Marco Deci, che riportò l’anello a San Sebastiano dopo 12 anni. La contrada in testa per numero di successi rimane tuttavia Sant’Angelo, con 11 affermazioni. Veste la titolata casacca giallonera anche l’arciere più vincente tra quelli in attività: Matteo Lalli, già trionfatore in tre occasioni.



Dopo l’assegnazione del palio, mentre la contrada vincitrice si abbandonerà ai festeggiamenti, la piazza sarà animata dall’ultimo spettacolo: quello degli sbandieratori di Orte, autentico vanto della città da quasi 50 anni.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41



