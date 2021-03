Orte, nuova luce alle antiche strade del centro storico

Riqualificazione della viabilità del centro storico di Orte: terminati i lavori in via Principe Umberto e Piazza Fratini.

Il taglio del nastro ieri mattina, da parte del sindaco Angelo Giuliani, dei primi tre lotti; a breve, la continuazione dei lavori con il rifacimento di via Piè Di Marmo. Dunque una delle vie principali della parte nobile della cittadina a cavallo tra le provincie di Viterbo e Terni è stata restituita ai suoi ai cittadini, con la fine dei lavori che hanno interessato la viabilità in uscita da Piazza della Libertà, partendo da via Don Minzoni e passando per Piazza Fratini.

«Grazie a questi lavori, realizzati da l'impresa Edilizia Covi di Orte, progettati dall'ingegner Giulio Follatello, con l'architetto Pino Cruciani del Comune di Orte, - ha detto il sindaco Giuliani - questa parte del centro storico ha riacquistato il suo antico splendore, dopo decenni di abbandono e di incuria. Gli attuali lavori, sono stati eseguiti con la messa in posa di un massetto che ha un'alta resistenza carrabile poiché lo spessore che varia da 6 a 8 centimetri proprio per garantire un'alta carrabilità; anche le stuccature sono state eseguite con prodotti di qualità; inoltre, sono state ripristinate le vecchie chiusure, che erano state ricoperte dalla pavimentazione preesistente, riportando in superficie tutti i tombini; ora in caso di intervento sulla rete idrica, è possibile chiudere l'acqua potabile soltanto nel settore interessato dai lavori, senza togliere l'approvvigionamento idrico a tutto il centro storico».

«Il tratto realizzato ha detto ancora Giuliani - ha un particolare pregio architettonico, che oltre ad abbellire il centro storico riprende il tema delle antiche strade, con un acciottolato laterale, tanto è che, sia i fornitori, che i produttori dei materiali, avrebbero voluto presenziare all'inaugurazione, proprio per il bellissimo effetto ottenuto da tale realizzazione, cosa che non è stata possibile, data la situazione dovuta all'emergenza sanitaria. I lavori continuerà a breve anche in via Piè Di Marmo, e se le risorse economiche ce lo consentiranno nell'immediato, anche in via Gramsci»

