Orte, nuove frontiere della tecnologia? Il parcheggio costa il doppio ma l'abbonamento è fai da te

Pennarello e foglio strappato da un quaderno. Sui social il 'nuovo abbonamento' settimanale rilasciato per usufruire del parcheggio del Molegnano a Orte, scatena l'ironia dei social.



«Le migliorie! L'abbonamento settimanale non si può fare alle colonnine nè da app... Stamattina foglietto e 10 euro di carta non tracciati con nessuna ricevuta! Ah, nemmeno il mensile come sventolato di può fare alle colonnine! Quindi continueremo con cartoncino e pennarello!», denuncia una utente che ha condiviso l'immagine su Facebook.



Ma le brutte notizie per i pendolari che da oggi anziché 24 euro per il mensile ne sborsano 37, non finiscono qui. L'app per smartphone con cui pagare il parcheggio di Orte chiede infatti una maggiorazione sul prezzo: per il giornaliero si pagano 2,75 euro anziché 2,5.

