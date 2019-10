Orte, l'orto digitale piace anche al ministro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premio su misura per l'istituto omnicomprensivo di Orte alla Maker Faire Roma - The European Edition. L'istituto, dopo aver superato lo scorso settembre le selezioni provinciali, è approdato alla Fiera di Roma con il progetto "Orto Digitale", una trasformazione dell'orto sinergico e del percorso sensoriale presenti presso la scuola; un "Upgrade" dello spazio realizzato due anni fa affinché diventi più accessibile agli studenti dall'infanzia alla secondaria di secondo grado. Un progetto nato dall'idea di utilizzare l'orto da un lato per l'educazione green di tutti gli studenti, dall'altro per la diffusione delle arti visive, musicali e narrative.Gli studenti della secondaria di secondo grado sono stati ospitati presso uno spazio regionale di 200 metri quadri con le eccellenze del territorio in tutti i campi dell’innovazione. Le studentesse presenti alla Maker Faire non solo hanno potuto presentare il progetto, ma hanno avuto anche la possibilità di incontrare il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che ha accolto il loro invito a visitare la scuola. «Sono estremamente felice ed orgogliosa dei risultati raggiunti dalle studentesse e dalla nostra scuola» ha affermato la dirigente scolastica Fiorella Crocoli.