9 Aprile 2021

Angelo Giuliani non molla. L'ormai ex sindaco di Orte, sfiduciato mercoledì per 7 voti a 6 dalla minoranza, con il sostegno di due ex assessori della sua maggioranza, punta a tornare nel palazzo comunale e sempre da primo cittadino.Non ha aspettato nemmeno ventiquattro ore per far sapere che sarà anche lui presente alla tornata elettorale di ottobre, quando si andrà al rinnovo del parlamentino locale. Per poter tornare a indossare la fascia tricolore. «Io e la parte della mia squadra di governo di Orizzonte Comune ci saremo e anche più forti di prima», ha annunciato.Giuliani ha aperto di fatto la campagna elettorale che durerà sette mesi, lanciando il guanto di sfida a coloro che saranno i suoi avversari politici.

A partire da quelli che l'hanno bocciato proprio a pochi mesi dalla fine del mandato. «E' palese che quella sfiducia ha sottolineato Giuliani è stata basata su elementi inesistenti, perché sono stati contestati provvedimenti amministrativi adottati per tutelare i cittadini, come l'ammodernamento del centro storico, il completamento di una scuola oggi all'avanguardia della nostra provincia, sotto il profilo della sicurezza e dell'efficientamento energetico. Hanno interrotto il buon governo e l'azione di rilancio della città, con un gesto grave di irresponsabilità che i cittadini non perdoneranno».

Non manca nemmeno una frecciata agli ex compagni di viaggio, i due della maggioranza Diego Bacchiocchi e Marco Tofone che lo hanno sfiduciato: «Da quando loro sono usciti della maggioranza ha voluto dire Giuliani - Orte è ripartita con una esplosione di attività e cantieri che non hanno precedenti nella storia della nostra città».La squadra di Orizzonte Comune è quasi pronta.

«Tutti gli uscenti saranno confermati ha detto ancora Giuliani e a questi si aggiungeranno elementi di spessore e qualità, perché non nascondiamo l'idea di tornare al servizio degli ortani. Questi ultimi da sempre ci hanno riconosciuto, attraverso tanti attestati di stima e vicinanza, il lavoro portato avanti nonostante ci sia stato chi ha remato contro. E questo riconoscimento da ieri è aumentato».