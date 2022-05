Orte, giovane arrestato per possesso di documenti falsi

I carabinieri della stazione di Orte, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato ad un posto di controllo un giovane di origini napoletane alla guida di un’auto, e gli hanno chiesto i documenti personali e di circolazione. Il giovane, nel frattempo uscito dall’auto, li ha esibiti e ha tentato di disfarsi di una carta di identità lanciandola lontano, pensando che i carabinieri non lo vedessero.

Uno dei militari si è accorto ed ha recuperato il documento, ed ha notato che nonostante la foto fosse del soggetto fermato i dati anagrafici e la carta di identità valida per l’ espatrio fossero di un’ altra persona, residente in Puglia.

Immediatamente i carabinieri hanno recuperato e sequestrato la carta di identità falsa e hanno condotto il giovane in caserma, dove lo hanno dichiarato in arresto per possesso di documento falso valido per l’espatrio