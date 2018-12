Orte, fiamme in un appartamento

In fiamme un appartamento ad Orte. Nessuna persona è rimasta coivolta. I vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana sono intervenuti questa mattina, nella frazione di Orte Scalo per l’incendio divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile che si trova in piazza 29 Agosto. Secondo una prima ricostruione l’incendio si sarebbe propagato dalla cucina provocato da un guasto elettrico. La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha avuto ragione delle fiamme in poco tempo. Danni sono stati notati all'interno del vano: l’intonaco si è distaccato a causa del calore e partanto la stanza è stata chiusa per il ripristino. © RIPRODUZIONE RISERVATA