Mercoledì 25 Gennaio 2023, 15:15

Una festa a Orte per le società sportive. L'amministrazione comunale ha voluto riconoscere il merito di aver contribuito a far ottenere agli atleti locali ottimi risultati nel 2022 e accrescere il valore sociale nella comunità ortana. La cerimonia si è svolta nell'aula consiliare di palazzo Nuzzi, dove è stata organizzata una sorta di Gran galà dello sport, nata da un'idea dell'assessore Filippo Gianfermo e patrocinata da Coni. Erano presenti il sindaco Dino Primieri, la vice Antonella Claudiani e il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, accompagnato dal delegato provinciale.

Nel corso della festa è stato consegnato ad Aurelio Vessichelli, che ha ricoperto la carica di commissario nazionale della Fin, ed è componente del collegio di garanzia del Coni la benemerenza della Stella di bronzo al merito sportivo.

Le società premiate sono state 9: Atletica Orte, Volley Club Orte, Guazzaroni karate, Ortana Calcio 1919, Città di Orte calcio a 5, At Running, Scp 1967 pallavolo, Tennis club Orte e Atletica Orte.

«È stato bello celebrare tutti insieme lo sport ha detto Gianfermo - e premiare tanti ragazzi e tanti atleti in questa giornata. Dopo il periodo cupo della pandemia non era facile ripartire e non era davvero scontato farlo con tutto questo entusiasmo. Abbiamo riconosciuto il giusto merito a tanti sportivi del nostro territorio che si sono contraddistinti nello sport e nel sociale. È stato bello vedere insignire, nella sala consiliare, della Benemerenza 2020 Coni l'avvocato Aurelio Vessichelli, nato a Orte. Un grazie va al presidente del Coni regionale, al responsabile tecnico regionale Franco Vollaro per la presenza e la disponibilità dimostrate».