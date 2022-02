Esplosione in una palazzina alla periferia di Orte. Questo pomeriggio in una villetta in zona Cappuccini potrebbe essere esplosa una bombola di gas. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale Belcolle di Viterbo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Viterbo e da Civita Castellana, oltre ai carabinieri e al 118.