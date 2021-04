Orte, la serie di boati sotterranei: un'altra doppia esplosione. Popolazione impaurita

Ancora due forti boati sotterranei avvertiti poco fa a Orte (Viterbo). Una prima esplosione prima delle ore 15 e l'altra poco prima delle ore 17. Sono stati i più forti tra i molti fino ad oggi riscontrati.

Le aree del paese interessate sono state sempre quella della rupe del centro storico e l'altra di San Michele, nella zona termale. Le esplosioni sotto il suolo sono state avvertite, per la prima volta, anche dai residenti nei quartieri limitrofi.

Per ora non risultano danni alle persone, ma la paura - insieme alle preoccupazioni per il mistero sulle cause - sono tornate a serpeggiare fra i residenti di Orte, Molti affermano di aver sentito e visto tremare di nuovo mobili e lampadari.

Ultimo aggiornamento: 17:34

