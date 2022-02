Orte, fermati mentre erano in viaggio con mezzo chilo di hashish: arrestati tre giovanissimi

Erano in viaggio con mezzo chilogrammo di hashish, tre giovanissimi nei guai. E' accaduto a Orte, dove i carabinieri durante un servizio di controllo delle macchine in uscita dal casello autostradale, e dirette in Umbria tramite la E 45, hanno fermato un’auto con a bordo tre giovanissimi.

Durante il controllo e la perquisizione sono stati trovati in possesso di 50 grammi di marijuana e 5 panetti di hashish di un etto l’uno per un totale di 5 etti. I tre sono stati condotti alla stazione di Orte e dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza in regime detentivo.